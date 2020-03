Wir aus der GIGA GAMES-Redaktion holen momentan all jene Spiele nach, die sich auf unserem Pile of Shame die letzten Jahre über angesammelt haben: Age of Empires 3, Breath of the Wild oder auch The Sinking City. Ich persönlich halte mich an Minecraft, Dead By Daylight und zuweilen an meine gemoddete Skyrim-Welt, deren Geheimnisse ich noch nicht vollends erforscht habe.

Schreibt uns gern, wie ihr die Zeit zu Hause verbringt. Spielt ihr, schaut ihr Filme oder wendet ihr euch doch dem ein oder anderen Buch zu? Falls ihr abgesehen von den Standard-Aktivitäten anderen gar obskuren Hobbies frönt – wie etwa Window Colour-Fenstermalerei! – ist es ohnehin eure Pflicht, uns daran teilhaben zu lassen. Wer weiß, vielleicht suchen wir ja gerade GENAU DAS, um damit unsere Zeit vertreiben zu können?