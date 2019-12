Einige unter euch scheinen wohl vom TÜV zu sein, die das Durchhaltevermögen etlicher Controller testet. Denn wer in drei Jahren sechs Controller ins Jenseits schickt, muss wohl an einem sehr nervenaufreibenden Experiment arbeiten. Welches Fazit daraus geschlossen wird, ist jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall sollten sich Sony und Co. dringend an die Arbeit für stabilere Crashtest-Dummys machen.