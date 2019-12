Was wäre denn, wenn Apple sich auf seine Wurzeln besinnt und ein iPhone im Geiste der alten Macs präsentiert? Retro ist in und selbst Captain Marvel trieb Anfang 2019 in den Neunzigern ihr Unwesen auf der großen Leinwand. Konzeptkünstler und Scherzbold Pablo Chakon überlegte nicht lange und kreierte mal kurzerhand das „iPhone MCMXC“ (iPhone 1990) – ein Apple-Handy der besonders skurrilen Art.

iPhone MCMXC: Apple-Handy weckt Retro-Gefühle

Gehalten im bezaubernden beigen Plastik und ausgestattet mit der Power eines 2-Zoll-Röhrenmonitors. Einerseits extrem bizarr, anderseits fast schon wieder cool. In jedem Fall aber ein echter Witz und ein Lacher für unser Gemüt. Der nähere Blick wird mit mehr als nur einem Schmunzeln belohnt – versprochen …