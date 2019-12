DxO PhotoLab 3: Das farbige Geheimnis der Fotobearbeitung

In diesem Jahr hat DxO die Version 3 der Fotobearbeitung PhotoLab veröffentlicht, PhotoLab 3.1 folgte im Dezember 2019. Die Software erlaubt die Entwicklung von RAW-Bildern und bietet hierbei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. GIGA zeigt Neuerungen und sagt, was die App so besonders macht.