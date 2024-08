Elden Ring: 11 tolle Alternativen, die ihr auf Steam zocken könnt

© Bildquelle: Aggro Crab 3 / 12

Another Crab’s Treasure passt perfekt zu euch, wenn ihr nicht zwingend ein düsteres Fantasy-Setting braucht, um mit einer Elden-Ring-Alternative Spaß zu haben. In dem Soulslike schlüpft ihr in die Rolle einer kleinen Krabbe, die ihre Muschel zurückgewinnen will. Das Spiel ist vielleicht nicht so schwer wie die FromSoftware-Spiele, aber begeistert dafür mit kreativem Gegner-Design und jede Menge Charme.