iPad mini: Erstmals führte Apple 2012 mit dem iPad mini eine neue Display-Größe ein. Der 7,9-Bildschirm gibt die Form vor. Apple entschied sich aber zusätzlich noch für schmalere Ränder – der Ergonomie schadete es nicht, ist das Display aufgrund neuer Technologie in der Lage, trotzdem die Eingaben am Rand korrekt zu erfassen. Wer das Tablet am schmalen Rand hält, der löst eben nicht ungewollt Berührungen aus.