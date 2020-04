Fundort: Nachdem euch Red XIII hilft in Kapitel 17, die zweite Reihe der Kapseln zu überqueren, findet ihr euch in einem Raum wieder, in dem ihr drei Wellen von Gegnern bekämpfen müsst. (2x Monodrive, 2x Namensloser, 1x M.O.T.T.E) Verlasst diesen Raum und lauft eine Treppe nach oben. Dort findet ihr eine Truhe in Sichtweite, aus der ihr den Zwillingspfähler entnehmen könnt.

Waffenfertigkeit: Konterstellung