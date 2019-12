Fotos von Android-Smartphone auf SD-Karte verschieben

In den Standardeinstellungen werden Fotos und Bilder auf dem Android-Smartphone und –Tablet im internen Speicher abgelegt. Wer viele Fotos in hoher Auflösung schießt, kann durchaus an den Rand der Speicherkapazität kommen. Die folgenden Bilder zeigen euch, wie ihr bereits gespeicherte Fotos vom Smartphone-Speicher auf eine SD-Karte verschieben könnt.