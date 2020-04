Einen teuren Netzwerkspeicher macht die FritzBox unnötig: Man kann einfach eine alte Festplatte oder USB-Stick an den Router anschließen. TV-Aufnahmen für verschiedene Geräte teilen, oder sogar die komplette Datensammlung ins Heimnetz legen und über verschiedene Rechner und Smartphones darauf zugreifen, wird somit zum Kinderspiel.

So gehts: Die Festplatte steckt man an einen USB-Port der Box. In System -> FritzBox-Benutzer legt man den Benutzer an. In Heimnetz -> Speicher (NAS) erstellt man den Datei-Index und nimmt die weiteren Einstellungen vor.