Und zum Abschluss die Gretchenfrage: habt ihr wirklich genug Zeit für eure Computer- und Videospiele oder übertreibt ihr es gelegentlich vielleicht sogar? Denkt ruhig mal über eure Spielgewohnheiten nach. Würdet ihr gerne mehr Zeit in eure Spielesammlung investieren oder hat sich euer Umfeld schon mal darüber beschwert, dass man euch nur noch hinter einem Bildschirm sieht? Überlegt auch, wie ihr liebe Menschen besser in euer Hobby integriert und sie vielleicht mit an Bord holt. Gemeinsames Zocken ist doch immer noch am Schönsten.

In diesem Sinne wünsche ich euch ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020. Immer an die Worte des weisen Doc Brown denken: „Eure Zukunft ist immer das, was ihr daraus macht. Also gebt euch ein bisschen Mühe!“