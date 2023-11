GIGA-Leser verraten: 13 Fahrlehrer-Tipps, die pures Gold wert sind

© So leicht verständlich und vorbildlich beschildert ist der grüne Rechtsabbieger-Pfeil leider nicht immer. (Bildquelle: IMAGO / Funke Foto Services) 2 / 14

Martin A. schreibt:

Pfeil aus Blech..ich hab Pech! Pfeil aus Glas..ich geb Gas! (Blechpfeil..erst anhalten, dann fahren..Glaspfeil..immer fahren)

Der Spruch bezieht sich auf den Rechtsabbieger-Pfeil. Ist der aus Glas – also eine Ampel speziell für Rechtsabbieger, die auf Grün steht – könnt ihr einfach rechts abbiegen. Das gilt auch, wenn die normale Ampel auf Rot steht.

Bei einem zusätzlichen Schild mit grünem Pfeil (Blechpfeil) an einer roten Ampel sieht es anders aus. Hier gilt: Ihr dürft bei rot zwar rechts abbiegen, müsst aber vorher an der Haltelinie zum Stehen kommen wie an einem Stoppschild und euch vergewissern, dass ihr freie Fahrt habt. Fußgänger, Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer haben in diesem Fall nämlich Vorfahrt.