Kennt ihr das Problem? Ihr wollt in Ruhe eure Pizza genießen, die ihr frisch aus dem Ofen geholt habt, aber der geschmolzene Käse fließt förmlich bei jedem Bissen von eurer Pizza? Google hat die Lösung! Mixt einfach etwas nicht-giftigen Kleber in eure Soße. Auf diese Weise soll der Käse besser an eurer Pizza haften. Genial, oder?

Die Antwort der Google-KI stammt übrigens aus einem Reddit-Post aus dem Jahr 2013, der natürlich nicht ernst gemeint ist. Das scheint Google jedoch entgangen zu sein.