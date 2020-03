Während Android- und iOS-Nutzer bereits seit geraumer Zeit ihren digitalen Assistenten nutzen, um Termine anzulegen, Erinnerungen einzurichten oder andere Aufgaben auszuführen, scheint Cortana in Windows 10 weiterhin ein Schattendasein zu fristen.

Das will Zenroles in seiner Windows-Version ändern. Auch hier bekommt der Assistent seine eigene Schaltfläche in der Task-Leiste spendiert, die Oberfläche wird jedoch deutlich umfangreicher und funktionaler. Zudem kann man einen Blick auf die letzten Befehle werfen, die man Cortana gegeben hat. Das könnte sogar mich dazu bewegen, dem Tool nochmal eine Chance zu geben.