Die App hat sich im Vergleich zu früheren Huawei-Smartphones kaum verändert. Der Auslöser, die verschiedenen Modi und Funktionen, die man schnell erreichen möchte, befinden sich an bekannter Stelle. Neu ist die Funktion „Golden Snap“. Es handelt sich dabei um eine Nachbearbeitung von Bildern. So können beispielsweise Spiegelungen von glänzenden Oberflächen wie Glasscheiben entfernt werden. Man kann aber auch Personen komplett entfernen. Bisher war das nur umfangreich bei der Nachbearbeitung möglich, bei Huawei klappt das mit nur einem Knopfdruck. Das funktioniert auch ziemlich gut. Schauen wir uns nun einige Fotos an.

Hinweis: Durch die Corona-Einschränkungen konnte ich mich nicht so frei bewegen, wie es sonst der Fall ist. Einige Motive sind deswegen weggefallen, die man aus meinen anderen Kamera-Tests kennt.