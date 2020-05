Cases für iPhone SE und iPhone 8

Grund für die große Auswahl ist: Viele Hüllen, die es schon Monate oder gar Jahre auf dem Markt gibt, kann man verwenden, weil iPhone-8-Cases auch auf das iPhone SE 2 von 2020 passen. An den Gehäusemaßen hat Apple diesmal nichts geändert, beide Smartphones sind 7,3 Millimeter dick. Das war bei den vorherigen Generationen in diesem Design anders: Das iPhone 8 ist minimal dicker als das iPhone 7, dieses wiederum etwas dicker als ein iPhone 6s, welches wiederum dicker als das iPhone 6 ist. Das bedeutet: Ein Case, das für das iPhone 6 konzipiert wurde, ist dem iPhone 8 oft zu eng. Apple gibt für sein Silikon-Case an, dass es mit iPhone SE 2, iPhone 8 und iPhone 7 kompatibel ist – hier ist der Unterschied für die meisten Hüllen noch gering genug, so dass es auf beide Modelle passt.

Wer ein anderes iPhone-Modell besitzt, kann sich ebenfalls ein Wunsch-Case aussuchen: Oft gibt es noch weitere Größen. Ausprobiert und abgelichtet haben wir die Zier- und Schutzhüllen aber mit dem iPhone 8. Wie gut lässt es sich ins Case stecken? Wie gut passt es? Wie hochwertig fühlt es sich an? Und schützt es das Smartphone? Diese Fragen beantworten wir mit einer kleinen Sternewertung.

Los gehts, hier kommen schicke iPhone-Hüllen: