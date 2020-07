iOS 14: Apple Glass lässt grüßen

„Apple Glass“ soll die Augmented-Reality-Brille heißen, an der Apple Gerüchten zufolge arbeitet. Sie könnte Ende 2022 auf den Markt kommen. Vorher könnte bereits ein AR-Headset erscheinen, berichteten wir bei GIGA. Reine Zukunftsmusik? Nicht so ganz: Apple bereite diese Geräte schon jetzt vor, glaubt der Konzeptdesigner Jordan Singer. Neue Elemente der Benutzeroberfläche in iOS 14 seien eine konkrete Vorbereitung für die Apple-Brille.

Nachrichten, Siri, Telefon: Wie für Apple Glass gemacht

„Eingehende FaceTime- und Telefonanrufe und Interaktionen mit Siri erhalten ein völlig neues, kompaktes Design, das es den Anwendern ermöglicht, im Kontext dessen zu bleiben, was sie gerade tun“, erklärt Apple in einer Pressemitteilung zu iOS 14.

Besonders das „kompakte Design“ ist für Singer ein klarer Hinweis auf die Apple-Brille: Immerhin sind Anwender hier besonders darauf angewiesen, dass eingehende Nachrichten oder eine schnelle Suche mit Siri nicht das gesamte Sichtfeld beanspruchen.

