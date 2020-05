Hier Videoschnipsel, direkt auf dem iPhone SE 2 zusammengeschnitten. Die automatische HDR-Funktion bekommt Kontraste auch bei Gegenlicht gut in den Griff. Besonders erfreulich: Sogar bei 4K-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde funktioniert die Bildstabilisierung gut. Beim iPhone 8 und iPhone X empfahl ich noch, auf 4K-Auflösung zu verzichten, um stattdessen bie 1080p eine deutlich bessere Bildstabilisierung zu bekommen. Doch der leistungsfähige Chip des iPhone SE 2 bekommt Wackler auch bei hoher Auflösung in den Griff. Auffällig ab Minute 0:41, dass sich das Smartphone beim Weißabgleich nicht so recht entscheiden mag. Sinnvoller Fortschritt: Die Aufnahme mit Stereoton.