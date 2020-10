Keine Chance für die PS5: Diese PS4-Spiele laufen nicht auf dem Nachfolger

Auch wenn die besagten 10 PS4-Spiele aktuell noch nicht auf der PS5 laufen, haben immerhin schon zwei Entwickler angekündigt, dass sich dieser Umstand zeitnah ändern wird. Sowohl die Macher von DWVR als auch TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 ließen durchblicken, dass sie an Updates für ihre Spiele arbeiten. Die neuen Spieleversionen sollen dann auch auf der PS5 laufen. Beide Entwicklerstudios können jedoch noch nicht sagen, ob sie es schaffen, ihre Spiele zum Verkaufsstart der PS5 am 19. November 2020 auf den aktuellen Stand zu bringen.

Die Liste an PS4-Spielen, die in Zukunft nicht auf der PS5 laufen, scheint also nach und nach zu schrumpfen. Nur die Fans von Shadwen werden auf jeden Fall leer ausgehen. Die Entwickler gaben bereits bekannt, dass die Umsetzung für die PS5 zu ressourcenaufwendig ist und daher nicht auf dem Plan steht.