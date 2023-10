Kostenlos auf PS4 & PS5: 8 Gratis-Games, die wirklich was auf dem Kasten haben

World of Warships Legends: Launch-Trailer

Die Kriegsschiff-Simulation World of Warships: Legends ist ein Action-MMO, in dem ihr große Seeschlachten führen und eure eigene Flotte aufbauen und stetig verbessern könnt. Euch stehen zahlreiche unterschiedliche und real existierende Schiffe zur Verfügung. Falls ihr eure Simulationen eher auf dem Festland bevorzugt, könnt ihr stattdessen auch World of Tanks gratis zocken.

Metacritic-Wertung (PS4): 83