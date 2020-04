Zenkit To Do ist eine nagelneue To-Do-App aus Deutschland, die sich an Wunderlist orientiert, welches bald abgeschaltet wird. Die App richtet sich vor allem an Projektmanager, die aus der originalen Zenkit-App Aufgaben an Teammitglieder übergeben können. Der Otto-Normalnutzer kann sie aber mit bis zu 80 Listen, 24.000 Aufgaben und bis zu 500 MB Datenspeicher kostenlos nutzen.