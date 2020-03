Über 41 Euro gespart: Kostenlose und reduzierte Android-Apps zum Wochenende

Schon wieder Freitag – und was würde da besser passen als ein Blick auf reduzierte und kostenlose Android-Apps- und Spielen. In dieser Woche mit dabei: Monument Valley 2, Please Don’t Touch Anything 3D, Star Traders RPG Elite und vieles mehr.