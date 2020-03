App-Deals für iPhone, iPad und Mac: Nur kurze Zeit gratis oder günstiger

Die meisten der folgenden Angebote mit reduzierten oder gar kostenlosen Apps gelten nur für kurze Zeit, also überprüft vor dem Download bitte immer noch den aktuellen Preis im App Store. Für iPhone- und iPad-Besitzer: Ruft diesen Artikel auf dem iOS-Gerät auf oder fotografiert mit der iOS-Kamera den QR-Code in den folgenden Download-Boxen ab. Dann werdet ihr direkt in den App Store geleitet.

Und los geht es: