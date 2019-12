Ein totes Spiel

Release: 19. Februar 2019

Ihr habt nie von Devotion gehört? Dann ist genau das geschehen, was die Verantwortlichen in China wollten: Devotion ist kurz nach Release von der Bildfläche verschwunden, nachdem im Spiel Andeutungen auf ein Meme gefunden wurden, das Kritik am chinesischen Präsidenten Xi Jinping übt. Ihr könnt die gesamte Geschichte bei uns nachlesen.

Was ist also passiert? Der zunächst hochgelobte Schocker wurde erst mit Hass-Kommentaren bombardiert, dann zensiert und schließlich gänzlich vom Markt genommen. Ihr könnt das Spiel nirgendwo mehr legal herunterladen. Noch gruseliger ist das Schicksal des Entwicklers: Red Candle Games, der zuvor am fantastischen Detention gewerkelt hatte, hinterließ seitdem eine einzige Nachricht – und in der gab er an, dass die Implementierung des Memes keine Absicht gewesen war. Keine Absicht? Also ist das Artwork zufällig ins Spiel gefallen?

Der Fall Devotion ist vielleicht nie einer gewesen, der die Masse der deutschen Spieler beschäftigt hat. Umso gruseliger ist es, wie still und leise die Zensur aus China zu uns in den Westen schwappen konnte.