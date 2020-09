PlayStation 5: Alle PS5-Spiele für 2020 und 2021

Release: 2021

Ach du warzenschweiniges Hogwarts, es ist da! Hogwarts Legacy beschäftigte uns schon Jahre vor der offiziellen Ankündigung, denn so lange schon wird von einem möglichen Rollenspiel im Harry-Potter-Universum gemunkelt. Aber nicht mehr. Mit Hogwarts Legacy erhält der Mythos einen Namen, und er verspricht zumindest in der Ankündigung, was sich gewünscht wurde: Ein Open-World-Fantasy-Rollenspiel, in dem ihr euren eigenen Charakter kreieren und die Schule für Hexerei und Zauberei besuchen werdet.

Hogwarts Legacy spielt vor den Harry-Potter-Büchern, nämlich um 1800 herum – kein Harry Potter versteckt sich also in den Gängen des Schlosses, dafür aber Magie, Zaubertränke und ein Rette-die-Welt-Abenteuer, das uns hoffentlich bezaubern wird. Mehr zum Spiel lest ihr in unserem ausführlicheren Artikel (plus Trailer).