Voraussichtlicher Release: Weihnachten 2020

Für das hübsche Jett: The Far Shore lasse ich die Entwickler selbst sprechen, die ihr Spiel auf dem PlayStation-Blog vorgestellt haben:

„Jett: The Far Shore beginnt mit der Protagonistin Mei, die sich auf eine interstellare Reise begibt und an Bord des Mutterschiffs in Stasis versetzt wird. Tausend Jahre verstreichen, bis die erste Spähereinheit wieder erwacht, darunter auch Mei. Gemeinsam brechen sie zu einem mythischen Ozeanplaneten am Ufer eines Sternenmeeres auf, um ein potenzielles Schutzgebiet für Menschen am Rande der Auslöschung zu suchen.“