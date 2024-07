Pokémon, GTA und mehr: Diese 7 Mobile Games drucken Geld ohne Ende

2 / 8

Die Mobile-Version von Die Sims wurde im März 2018 releast und spülte in den ersten vier Monaten zwischen 20 und 25 Millionen US-Dollar in EAs Kassen. Mit der App ist es euch möglich, eure Sims immer in der Hosentasche mit dabei zu haben, doch die zahlreichen Mikrotransaktionen im Spiel können euch das Leben und die Einrichtung eures Traumhauses ziemlich schwer machen. (Quelle: SensorTower)