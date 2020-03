„Das Smartphone mit der Kamera, die mehr sieht.“ So bewirbt Samsung seine Galaxy-S20-Reihe. An deren Spitze steht das Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – hier im Bild. Es verfügt über einen OLED-Bildschirm mit 6,9 Zoll Bildschirmdiagonale, einen Akku mit 5.000 mAh, 12 GB oder 16 GB Arbeitsspeicher, 128 GB oder 512 GB internen Speicher plus Erweiterbarkeit über microSD und – wie der Name schon verrät – ein 5G-Modem.

Kamera des Samsung Galaxy S20 Ultra 5G im Test

Das wichtigste Merkmal des Samsung Galaxy S20 Ultra ist aber die besondere Kamera. GIGA hat Testfotos geschossen und nicht zuletzt das Smartphone selbst abgelichtet. Hier kommen die Bilder – und wer möchte, kann sich am Ende einige Testfotos in Originalauflösung öffnen und herunterladen.