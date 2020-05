Wer beim Fotografieren große RAW-Dateien abspeichern will oder in 4K-Auflösung aufnimmt, bei dem fallen viele Daten in kürzester Zeit an. Zwangsläufig benötigt man eine schnelle SD-Karte. Die gute Nachricht vorab: Aktuelle Markenspeicherkarten eignen sich zum Fotografieren mit RAW und Filmen in Full-HD selbst in den niedrigeren Modellreihen. Das zeigt unsere Stichprobe der sechs Speicherkarten-Bestseller auf Amazon (die Auswahl erfolgte im Frühjahr 2020). Unterschiede werden jedoch auch in der Praxis bemerkbar – unser Geschwindigkeitsvergleich führt theoretische Messwerte und Praxisergebnisse auf.

Übrigens: Diese Tage läuft bei MediaMarkt die Speicherwoche, bei der es auch SD-Karten vergünstigt gibt. Zusätzlich zu den Wochenangeboten erscheinen jeden Abend um 18 Uhr zusätzliche Angebote.

Zur Speicherwoche bei MediaMarkt

Geschwindigkeitstest: Welche SD-Karte ist schnell?

Folgende Messwerte nennen wir auf den Folgeseiten für Karten von Kingston, Transcend und SanDisk:

Schreiben -> Schreibgeschwindigkeit, erhoben mit Blackmagic (1 GB, Durchschnitt). Ein höherer Wert ist besser.

Lesen -> Lesegeschwindigkeit, erhoben mit Blackmagic (1GB, Durchschnitt). Ein höherer Wert ist besser.

Dauer Fotoserie -> Benötigte Zeit, um 30 RAW-Bilder in Folge mit einer Nikon D750 aufzunehmen. Eine kürzere Zeit ist besser.

Dauer Importvorgang -> Benötigte Zeit, um gut 13 GB Fotos und Videos auf einen Computer zu übertragen. Eine kürzere Zeit ist besser.

Videotest -> Full-HD-Aufnahme funktionierte mit allen getesteten Karten. Aber besteht die Karte den 4K-Test, bricht die Aufnahme nicht ab?

ProRes -> Welche Videoauflösung in ProRes 422 HQ ist laut Blackmagic möglich? Hinweis: Normal komprimierte Videoaufnahmen von Kameras haben wesentlich geringere Ansprüche.

Für Interessenten weiterer Daten liefern wir einen Screenshot von AmorphousDiskMark mit einem einzelnen 128-MiB-Test mit. Am Schluss gibt es zudem ein Fazit. Los geht es: