Old but gold! Trotzdem fällt der AMD Ryzen 7 2700X vom siebten auf den neunten Platz. Die aufgebohrte Variante des günstigen Achtkerners der zweiten Ryzen-Generation bietet zwar eine höhere Turbo-Taktrate, dafür liegt der Stromverbrauch aber im Vergleich zum Non-X-Modell deutlich höher. Das kommt jedoch dem Potenzial zum Übertakten zu Gute. Seit der Veröffentlichung der neuen Ryzen-3000-Prozessoren ist der Preis des älteren Achtkerners auf Talfahrt gegangen: 209 Euro kostet der Chip aktuell im Handel. Seit dem letzten Mal ist der Preis also deutlich gestiegen.

Kleiner Tipp: Wer mit dem Gedanken spielt, sich den Prozessor zu kaufen, damit aber hauptsächlich nur zocken will, sollte sich eventuell den Ryzen 5 3600 holen. Dieser bietet trotz reduzierter Kernanzahl die bessere Spieleleistung – und das für einen noch geringeren Preis.

AMD Ryzen 7 2700X bei Cyberport anschauen

Technische Daten in der Übersicht: