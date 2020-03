Ein Neueinsteiger auf Platz 9. Mit dem AMD Ryzen 5 1600 begrüßen wir eines der Urgesteine von AMDs Ryzen-Prozessoren in unserer Top 10. Ursprünglich erschien der Chip vor knapp 3 Jahren, wurde vor Kurzem aber noch einmal von AMD neu aufgelegt – und das sogar mit neuer Technik. Die Neuauflage setzt auf die Zen+-Architektur, die eigentlich erst in der zweiten Generation der Ryzen-Prozessoren Einzug erhielt. Das sorgt für einige Verbesserungen, die auch in einer etwas höheren Performance resultieren. Kein Wunder also, dass sich der alte Chip wieder in unserer Top 10 findet. Wer einen der neuen Chips abgreift, kriegt quasi einen Ryzen 5 2600 zum Sparpreis. Gerade einmal 96 Euro kostet die CPU aktuell.

AMD Ryzen 5 1600 bei Mindfactory anschauen *

Technische Daten in der Übersicht: