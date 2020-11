Top 10: Die aktuell beliebtesten Grafikkarten in Deutschland

Die MSI GeForce RTX 2080 SUPER Gaming X Trio macht zwei Plätze gut und springt von Platz 10 auf die 8. Die aufgemotzte Variante der RTX 2080 bietet einen schnelleren Videospeicher und eine etwas höhere Taktrate – daraus ergibt sich ein Leistungsplus von etwa 10 Prozent im Vergleich zur Non-SUPER-Variante. Die Karte eignet sich zum Spielen aller hochklassigen Titeln in WQHD-Auflösung und aktiviertem Raytracing – wer in 4K spielen will, sollte die Grafikeinstellungen etwas reduzieren oder DLSS aktivieren.

Aktueller Preispunkt der Karte: Knapp 760 Euro. Wer etwas Geld sparen will, greift lieber zur RTX 2070 SUPER.

MSI GeForce RTX 2080 SUPER Gaming X Trio bei Mindfactory anschauen

Technische Daten in der Übersicht: