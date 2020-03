Marleen kriegt ihr Leben einfach nicht auf die Ketten. Ihr Abi ist jetzt schon ein paar Jahre her, einen passenden Studienplatz hat sie jedoch noch nicht gefunden. Ihr älterer Bruder ist da ganz anders: Erik ist ein echter Weltenbummler, war bereits fast überall auf der Welt. Nur die Antarktis fehlt ihm noch. Marleen verspricht Erik, endlich was aus ihrem Leben zu machen – kurz darauf stirbt ihr Bruder in einem tragischen Unfall. Nun macht sie es sich zur Aufgabe, seine letzte Reise in die Antarktis für ihn anzutreten.