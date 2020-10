Top 10: Die aktuell beliebtesten Prozessoren in Deutschland

AMDs aktueller Preis-Leistungs-Brecher kann sich weiterhin an der Spitze behaupten. Im direkten Vergleich mit Intels i5-10600K kann der AMD Ryzen 5 3600 in Spielen gut mithalten – vor allem direkt aus der Box. Da Intels CPU etwas mehr Spielraum bei Übertakten bietet, muss sich der Ryzen 5 3600 aber in dieser Disziplin seinem Konkurrenten geschlagen geben.

Seit dem letzten Mal ist der Preis des Prozessor wieder gestiegen. Die CPU kostet aktuell 175 Euro und ist damit mehr als 60 Euro günstiger als die Konkurrenz.

Der Chip wird übrigens mit einem CPU-Kühler ausgeliefert. Ein Luxus auf den Käufer des Intel Core i5-10600K verzichten müssen. Dafür kann der Ryzen 5 3600 keine integrierte Grafikeinheit bieten. Eine Grafikkarte ist hier also Pflicht.

Technische Daten in der Übersicht:

Modell AMD Ryzen 5 3600 CPU-Taktfrequenz (Boost) 3,6 GHz

Boost: 4,2 GHz Anzahl der Kerne und Threads 6 Kerne / 12 Threads Kann übertaktet werden? ja integrierte Grafikeinheit - TDP 65 Watt Sockel AM4 CPU-Kühler inklusive? ja aktueller Preis (Stand: 27.10.2020) 175 Euro

