Top 10: Die gefragtesten Smartwatches in Deutschland

Wer nicht nur die Uhrzeit an seinem Handgelenk ablesen möchte, sondern auch zusätzliche Funktionen benötigt, der greift zu einer Smartwatch. Mittlerweile ist der Funktionsumfang so groß, dass mit einigen Modellen sogar komplett ohne Smartphone Anrufe getätigt werden können. Der Boom um smarte Uhren geht dabei gerade erst los. In den kommenden Monaten und Jahren soll das Interesse an den kleinen Alleskönnern immer weiter zunehmen. Nachdem sich vor einiger Zeit ein anderer Anbieter den ersten Platz sichern konnte, hat Apple sich die Krone nun wieder zurückerobert – aber nicht wie man jetzt denken würde.

Hinweis: Die folgende Reihenfolge basiert auf dem Idealo-Preisvergleich und kann sich immer wieder ändern.