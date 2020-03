Bluetooth-Lautsprecher: Der Vergleich lohnt sich

Wir testen regelmäßig tragbare Lautsprecher und können Kaufinteressierten nur raten, sich vorher genau zu überlegen, was sie sich wünschen. Denn die Unterschiede zwischen den vielen Modellen von Bose, Ultimate Ears (UE), Marshall, Teufel, Libratone, JBL, Denon, Anker, Beoplay und anderen können gewaltig sein. Sei es die Verarbeitung, das äußere Erscheinungsbild (edel oder sportlich?), das Volumen (Apfelgröße oder Wassermelone?) oder natürlich die technischen Leistungsdaten (Akkulaufzeit, Lautstärke, Klangqualität) – nicht jede Box ist für alle Einsatzzwecke perfekt geeignet. Manchmal ist Wasserdichtigkeit entscheidend, ein anderes mal die Ausdauer abseits der Steckdose.

Grundsätzlich gilt auch bei Bestseller-Lautsprechern, dass kein Hersteller der Welt die Gesetze der Physik umgehen kann. Wer maximale Lautstärke und spürbaren Bass erwartet, wird eine gewisse Größe in Kauf nehmen müssen. Unser aktueller Referenz-Lautsprecher ist der Teufel Boomster (2017), der gerade noch in einen Rucksack passt. Eine Box in dieser Größenordnung bespielt auch mal eine Party im Wohnzimmer, während Mini-Lautsprecher eher für kleinere Runden bestimmt sind.

Nicht zu verachten sind Modelle mit 360-Grad-Rundum-Sound, sie strahlen nicht nur nach vorne, sondern in alle Richtungen ab. Das kann ein wichtiges Argument sein, wenn man einen Begleiter für Aktivitäten im Freien sucht (Picknick) und die Box nicht fest platziert werden kann. In Innenräumen lässt es sich hingegen mit herkömmlichen, nach vorn abstrahlenden Lautsprechern gut leben. Einige Modelle bieten Stereo-Sound – allerdings darf man von den kompakten Bluetooth-Boxen nicht erwarten, dass sie so eine breite Abstrahlung und hörbare Trennung zwischen den beiden Kanälen hinbekomme wie eine echte Stereoanlage.

In dieser Liste haben wir uns auf tragbare Modelle mit integriertem Akku beschränkt, weshalb hier keine Smart-Home-Speaker wie der Amazon Echo Dot zu finden sind. Werfen wir einen Blick auf die beliebtesten Bluetooth-Lautsprecher im Ranking von Idealo (Stand: 30. April 2019), auf Platz 10 befindet sich …