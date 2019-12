Platz 7 sichert sich Sony mit dem KD-XG9505. Der 4K-Fernseher wird in zahlreichen Größen angeboten. Interessenten können zwischen einem 55, 65, 75 und 85 Zoll großen Gerät wählen.

Im direkten Vergleich zum achten Platz fällt der Verkaufspreis des 55-Zoll-Modells etwas kleiner aus, kann dafür nicht in allen Belangen mit dem Samsung GQ-Q80RGT mithalten. Vor allem bei den integrierten Lautsprecher müssen Käufer Abstriche in Kauf nehmen, so die Stiftung Warentest. Dafür kann sich die Bildqualität sehen lassen, wenn ein paar Anpassungen in den entsprechenden Menüs getroffen werden. Die native Bildwiederholfrequenz von 100 Hz dürfte vor allem für Spieler interessant sein.

Das verbaute VA-Panel von Sony kann nicht mit der Strahlkraft von Samsungs QLED-Fernsehern mithalten, bietet gleichzeitig aber auch nicht die phänomenalen Kontrastwerte, die man von einem OLED-Panel gewöhnt ist – trotz Local Dimming. Ein Reinfall ist der Fernseher aber keineswegs. Er kann aber nicht mit den Geräten der Oberklasse mithalten. Bei der Stiftung Warentest erreicht der Fernseher eine finale Testwertung von 2,2 (gut).

Technische Daten in der Übersicht: