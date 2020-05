Das Samsung Galaxy S10 Plus hat wieder den Weg in die Top 10 gefunden und sichert sich aktuell den zehnten Platz. Das Smartphone wird durch die bevorstehende Präsentation des Galaxy S20 preislich immer attraktiver und somit gefragter. Wer mehr zu diesem Top-Handy erfahren möchte, kann sich unseren Test vom Samsung Galaxy S10 Plus durchlesen.

