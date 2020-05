Top 15: Das sind die besten Kamera-Smartphones

Tolle Fotos und Videos mit unserem Handy aufzunehmen, ist heute eine Selbstverständlichkeit. Das liegt vor allem an den verbesserten Kamerasensoren und der Fotosoftware, die Nachtmodi, optischen Zoom und andere Finessen bieten. Dagegen sehen sogar gute Digitalkameras alt aus. Im neuesten Kamera-Ranking von DxOMark hat sich an der Spitze nichts geändert, dafür gibt es einen Neueinsteiger in den Top 10 von Samsung.