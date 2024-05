Von FIFA bis CoD: 7 Aussagen von Konzernen, die riesige Skandale ausgelöst haben

© EA 5 / 8

Anzeige

EAs finanzielle Ausbeutung von Gamern im Modus FIFA Ultimate Team ist mittlerweile über die Grenzen der Industrie bekannt. Das Unternehmen hat die Lootboxen in der Vergangenheit allerdings immer wieder mit blumigen Worten verteidigt. Ganz besonders ist dabei der gescheiterte Versuch in Erinnerung geblieben, als Kerry Hopkins (VP of Legal and Government Affairs bei EA) diese vor dem Britischen Parlament als „Surprise Mechanics“ also „Überraschungsmechaniken“ bezeichnete – und auch danach nicht verstehen wollte, wo eigentlich genau das Problem lag. (Quelle: Polygon)