In Ostasien wird die Zahl 4 nämlich mit Unglück in Verbindung gebracht, ähnlich wie in unseren Gefilden zum Teil die 13. Daher folgte am 20. Juni 2017 das OnePlus 5.

Im Vorfeld der Vorstellung musste sich das OnePlus 5 viel Häme anhören. Als „billige Kopie“ des iPhone 7 Plus wurde es verspottet, was insbesondere an der Platzierung der neuen Dual-Kamera lag. Bei der Präsentation des neuen Vorzeige-Smartphones von OnePlus verstummten aber schnell die kritischen Stimmen. Zwar besitzen OnePlus 5 und iPhone 7 Plus eine nicht zu verneinende Ähnlichkeit, dennoch bietet das OnePlus 5 ein ganz eigenes Design und ist keineswegs nur eine Nachmache des Apple-Smartphones. Im Inneren punktet das OnePlus 5 unter anderem mit einem leistungsstarken Snapdragon 835-Prozessor, wahlweise 6 oder 8 GB RAM und kann mit seiner Dual-Kamera schöne Bokeh-Effekte erzeugen. In unserem Test (Video oben) schnitt das OnePlus 5 dementsprechend hervorragend ab.

Trotz der guten Kritiken folgte aber nich einmal ein halbes Jahr später schon der Nachfolger …