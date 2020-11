Vorfreude auf PS5 und Xbox Series X: 9 Top-Funktionen, die jeder kennen sollte

Sowohl in der PS5 als auch in der Xbox Series S/X kommt statt einer normalen Festplatte eine pfeilschnelle SSD zum Einsatz. Vorbei sind die Tage, in denen man seinen Spielstand von Assassin's Creed: Odyssey lädt und erstmal seine Steuererklärung machen kann, bevor der Ladebalken endlich sein Ziel erreicht hat. Spiele werden schneller starten, Cutscenes endlich nahtlos ins Gameplay übergehen.

Zudem hat die SSD noch einen weiteren Vorteil: Dank schnellerer Zugriffszeiten müssen Daten nicht mehr doppelt und dreifach auf dem System installiert werden – das spart am Ende auch Speicherplatz.