Wenn ihr diese 9 Spiele mögt, solltet ihr diese Filme schauen

Ihr habt gerade ein gutes Spiel gezockt und würdet gerne weiter in diese Geschichte, Welt oder Atmosphäre tauchen? Wie praktisch, dass wir die passenden Filme für euch bereits herausgesucht haben. Dabei geht es um gute Filme zu GTA 5, Call of Duty, Die Sims und The Witcher.