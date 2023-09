Wucher auf Steam: Diese 7 Spiele sind maßlos überteuert

© Kagura Games / Valve 1 / 8

Für gewöhnlich findet man auf Steam eine Vielzahl an Angeboten zu fairen Preisen. Besonders während Steam-Sales. Doch neben diesen gibt es auch Spiele, die mit lächerlich hohen Preisen daherkommen, aber keinen spürbaren Gegenwert liefern. Die sieben dreistesten seht ihr hier.

7 Steam-Spiele, die viel zu viel Geld kosten

Als Gamer wisst ihr, dass ihr auf Steam ganz schön viel Geld lassen könnt. Allerdings gibt es einige Spiele, die euer Portemonnaie so richtig auf die Probe stellen wollen – in den meisten Fällen bekommt ihr dafür jedoch wenig bis gar nichts zurück, es sei denn ihr freut euch über Games, die so schlecht sind, dass sie immer noch schlecht sind. Wir zeigen euch hier 7 Spiele auf Steam mit absurden Preisschildern.