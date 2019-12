Das beste Spiel der letzten zehn Jahre?

Release: 3. März 2017

Zu sagen, ein Spiel sei das beste, setzt immer Voraus, jeder Spieler würde dasselbe fühlen und dieselben Titel spielen. Ich nehme an, für einen EVE-Online-Astronauten ist Eve Online ohne Frage das beste Spiel der letzten zehn, fast zwanzig, Jahre – etwas, womit ich durchaus leben kann. Überlegen wir uns dagegen, welches Spiel von den meisten Menschen als das beste wahrgenommen wird, dann, ja dann, könnte The Legend of Zelda: Breath of the Wild in den oberen Rängen mitspielen.

Wenn es derart viele Menschen mögen, muss es dann nicht auch wichtig sein? Eigentlich nicht, denn manchmal sind gerade die meistgespieltesten Spiele diejenigen, die keine zwei, drei Jahre später schon völlig vergessen wurden. Ich glaube nicht, dass ähnliches mit Breath of the Wild passiert – nicht nur hat das Spiel der Nintendo Switch Starthilfe gegeben, auch erfindet es irgendwie das Konzept von Freiheit in Open Worlds neu. Gerade in einer Zeit, in der übliche Standard-Open-Worlds allmählich zu repetitiv werden, sollten neue, originelle Ideen im Genre mit offenen Armen empfangen werden. Ich hoffe, das wird auch passieren – und wer weiß, vielleicht orientiert sich das nächste The Elder Scrolls an Zelda? Was für ein Gedanke!