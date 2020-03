Will man WhatsApp am Rechner nutzen, benötigt man trotzdem noch ein Smartphone mit WhatsApp-Konto. Ruft auf Mac oder PC die Webseite web.whatsapp.com auf und scannt den Code in der mobilen App unter Einstellungen -> WhatsApp Web beziehungsweise bei Android über die drei Punkte am rechten Bildschirmrand und dann WhatsApp Web. Genaueres bei WhatsApp am PC beziehungsweise WhatsApp am Mac nutzen, so geht’s.