100 Euro billiger: Amazon verscherbelt die Meta Quest 3S

Virtual Reality für alle: Genau das verspricht die Meta Quest 3S. Bei Amazon ist das VR-Headset jetzt für nur 229 Euro erhältlich – ein neuer Tiefstpreis. Günstiger war die Brille noch nie.

Virtual Reality soll die Zukunft sein – nur war der Preis bisher für viele ein echter Stimmungskiller. Umso bemerkenswerter ist das aktuelle Angebot bei Amazon: Der Onlinehändler bietet die Meta Quest 3S für 229 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) an. Das ist 100 Euro günstiger als der UVP und mit Abstand der historische Bestpreis.

Für wen lohnt sich die Meta Quest 3S bei Amazon?

VR-Einsteiger, die lange auf einen erschwinglichen Einstiegspunkt gewartet haben

Preisbewusste Gamer, die Zugang zum Meta-VR-Ökosystem mit unzähligen Spielen und Apps suchen

Professionelle Anwender oder Enthusiasten, die maximale Bildqualität und technische Leistung benötigen

Meta Quest 3S VR-Brille mit 128 GB Speicher, inkl. 3-monatigem Probe-Abo von MetaQuest+.

Die Meta Quest 3S positioniert sich als erschwinglicher Einstieg in die Virtual-Reality-Welt. Im Vergleich zur großen Schwester Quest 3 spart das Headset aber nicht unter der Haube, es werden lediglich etwas ältere Fresnel- statt Pencake-Linsen verbaut. Auch die Auflösung und der Sweet Spot fallen etwas geringer aus und der Speicherplatz liegt in dieser Version bei 128 GB. Für VR-Einsteiger sollte das aber kein Problem sein. Das kabellose Design ermöglicht freie Bewegung ohne störende Verbindungen zum PC – ein entscheidender Vorteil gegenüber günstigeren PC-gebundenen Systemen.

Mit dem integrierten Snapdragon-Prozessor (der gleiche wie in der Meta Quest 3) bietet die 3S ausreichend Leistung für die meisten VR-Anwendungen und Spiele. Die Mixed-Reality-Funktion erlaubt es, virtuelle Elemente in die reale Umgebung einzublenden. So kann man beispielsweise virtuelle Bildschirme im Wohnzimmer platzieren oder interaktive Elemente mit realen Objekten kombinieren. Die Passthrough-Kameras liefern zwar nicht ganz die hochauflösende Darstellung wie bei der teureren Quest 3, ermöglichen aber dennoch einen guten Einblick in die Realität.

Das Spieleangebot ist riesig, darunter beliebte Spiele wie Beat Saber, Superhot VR oder Batman: Arkham Shadow. Mein Kollege Daniel hat sich mit seiner Meta Quest sogar ein eigenes Fitnessstudio Zuhause gebaut.

Das sagen die Käufer bei Amazon

Mit 4,4 von 5 Sternen kommt die Meta Quest 3S auch bei Amazon-Käufern hervorragend an. „Die Grafik und Bildqualität sind phänomenal. Alles wirkt gestochen scharf und lebensecht, was das Eintauchen in virtuelle Welten noch intensiver macht. Man vergisst schnell, dass man eine Brille trägt.“, schreibt etwa ein begeisterter Käufer.

