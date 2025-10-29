14,99 Euro auf Steam: Strategie-Hit spiele ich seit 826 Stunden und bin lange nicht fertig

Für weniger als 15 Euro bekommt ihr ein Mittelalter-Abenteuer, das euch viele hundert Stunden beschäftigen wird.

Gewaltiges Strategiespiel auf Steam jetzt 70 Prozent günstiger

Im aktuellen Steam-Sale könnt ihr euch ein großes Strategiespiel zum kleinen Preis sichern. In Crusader Kings 3 übernehmt ihr die Kontrolle über eine Herrscherfamilie im Mittelalter und könnt ein Reich errichten, das von der iberischen Halbinsel bis nach Indien reicht.

Das Spiel gehört meiner Meinung nach zu den großen Strategie-Meisterwerken, die ihr aktuell auf Steam kaufen könnt. Nach 826 Stunden Spielzeit sage ich: Wenn ihr mit Globalstrategie auch nur irgendetwas anfangen könnt, dann macht ihr beim Preis von 14,99 Euro nichts falsch (auf Steam ansehen). Normalerweise kostet das Spiel 49,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 6. November.

Darum ist Crusader Kings 3 so gut

In Crusader Kings 3 spielt ihr keine Nation, sondern eine Einzelperson. Stirbt euer König oder eure Königin, dann übernehmt ihr den Erben. Persönliche Beziehungen mit benachbarten Herrschern und euren Vasallen entscheiden darüber, ob eure Dynastie an Macht gewinnt oder untergeht.

Ich liebe Crusader Kings 3 dafür, dass mir das Spiel immer wieder neue spannende Geschichten auftischt. Gerade spielt ihr noch einen König, der sicher auf dem Thron sitzt, doch plötzlich stirbt er unerwartet und seine Teenager-Tochter trägt die Krone. Auf diese Weise müsst ihr eure Pläne immer wieder ändern und an die aktuelle Situation anpassen. Dass euer nächster Rivale möglicherweise jemand ist, den euer Charakter schon seit Kindertagen kennt und hasst, macht das Spiel noch so viel immersiver.

Für mich gehört ein neuer Crusader-Kings-Run alle paar Monate einfach dazu. Zuletzt habe ich als König Balduin (bekannt aus dem Film Königreich der Himmel) Jerusalem verteidigt. Das nächste Mal werde ich vielleicht einen kleinen Grafen im Byzantinischen Reich spielen und versuchen, mir die Kaiserkrone zu schnappen.

Vielleicht brauche ich aber auch einen kompletten Tapetenwechsel und spiele lieber einen Targaryen, in der fantastischen Game-of-Thrones-Mod.

Crusader Kings 3: DLC kaufen oder nicht?

Im Grundspiel von Crusader Kings 3 stecken bereits jede Menge Inhalte. Allerdings gibt es auch zahlreiche DLCs, die das Spiel noch erweitern. Davon solltet ihr euch aber nicht abschrecken lassen. Schlagt nur zu, wenn ihr das Spiel eine Weile gezockt habt und es euch gefällt!

Wenn ihr aber unbedingt noch etwas Geld ausgeben wollt, würde ich zur Starter-Edition für 34,44 Euro greifen (auf Steam ansehen). In der steckt unter anderem die Erweiterung Tours & Tournaments, die Ritterturniere und prunkvolle Hochzeiten ergänzt. Der neue DLC All Under Heaven bringt jetzt sogar China und Japan ins Spiel, kostet dafür aber auch nochmal 29,99 Euro.