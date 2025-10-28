25 Euro sparen: Steam verscherbelt Rollenspiel-Liebling zum kleinen Preis

Für alle, die auf Drama, Dämonen und Diplomatie stehen: Dieses Steam-Rollenspiel ist gerade ein Schnäppchen.

Wer schon immer davon geträumt hat, als imperialer Freihändler durch die Weiten des Warhammer-Universums zu reisen, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Warhammer 40,000: Rogue Trader, das epische Rollenspiel von Owlcat Games, ist aktuell auf Steam mit satten 55 Prozent Rabatt zu haben. Statt 49,99 Euro zahlt ihr nur 22,49 Euro – aber nur bis zum 3. November 2025 (auf Steam ansehen).

Warhammer 40,000: 行商浪人 Owlcat Games

Das Studio Owlcat Games, bekannt für die hochgelobten Pathfinder-Spiele, hat mit Rogue Trader das erste große CRPG im düsteren Sci-Fi-Universum von Warhammer 40K geschaffen. Ihr übernehmt das Kommando über ein gigantisches Raumschiff, erkundet gefährliche Sternensysteme, verhandelt mit Aliens und kämpft in rundenbasierten Gefechten gegen die Mächte des Chaos. Jede eurer Entscheidungen prägt die Geschichte – und euer Schicksal als Lord Captain.

Rogue Trader ist ein äußerst beliebtes CRPG

Kritiker loben das Spiel für seine starke Story, komplexen Charaktere und taktischen Kämpfe. Auf Steam kommt das Spiel auf über 25.000 Bewertungen, von denen stolze 86 Prozent positiv ausfallen. Besonders das moralische Entscheidungssystem und die dichte Atmosphäre werden von der Community gefeiert.

Seit dem Release im Dezember 2023 hat Owlcat Games mehrere große Updates veröffentlicht – zuletzt das „Gargantuan Update 1.5“, das neue Inhalte, Balancing-Anpassungen und hunderte Bugfixes bringt. Damit ist Rogue Trader heute besser spielbar als je zuvor. Auch die Deluxe Edition ist um 55 Prozent reduziert und kostet nur 29,23 Euro statt 64,98 Euro (auf Steam ansehen).

Wenn ihr also Lust auf ein Rollenspiel habt, das euch dutzende Stunden in eine düstere, moralisch graue Welt entführt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Rogue Trader läuft stabil auf dem Steam Deck, bietet deutsche Texte und gehört aktuell zu den bestbewerteten Sci-Fi-RPGs auf der Plattform.