30 Prozent günstiger: Wer Pokémon liebt, muss jetzt bei Amazon vorbeischauen

Pokémon-Liebhaber können auf Amazon sparen. Das perfekte Brettspiel für Fans kostet gerade 30 Prozent weniger.

Den Brettspielklassiker Monopoly gibt es in allen Formen und Farben. Die Pokémon Edition kostet auf Amazon während der Prime Deal Days jetzt 30 Prozent weniger. Ihr müsst also nur 20,99 Euro anstelle von 29,99 Euro zahlen. Das Angebot gilt allerdings nur für Prime-Mitglieder (auf Amazon ansehen).

Monopoly Pokémon Edition Brettspiel Klassisches Monopoly mit Pokémon-Thema: 4 Spielfiguren (Felori, Krokel, Kwaks, Pikachu), 48 sammelbaren Pokémon und spannenden Orten zum Erkunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 10:44 Uhr

Für wen lohnt sich das Pokémon-Monopoly bei Amazon

Für Fans der Taschenmonster bietet die Monopoly-Version viel Poké-Charme

Brettspiel-Experten können eine neue Version des Klassikers mit angepassten Regeln erleben

Wer mit Monopoly gar nichts anfangen kann, wird sich auch mit der Pokémon-Version nicht anfreunden können

Wer Monopoly kennt, wird sich auch in der Pokémon Edition schnell zurechtfinden. Ihr wandert mit eurer Spielfigur (Felori, Krokel, Kwaks oder Pikachu) um das Spielfeld herum und kauft Regionen. Wie im Klassiker könnt ihr dabei auch ins Gefängnis wandern. Anstelle von Geld zahlt ihr allerdings mit Pokébällen.

Trotzdem gibt es Neuerungen wie etwa einen alternativen Weg zum Sieg. Wenn ihr 8 verschiedene Pokémon-Typen auf den Regionen des Spielfelds fangt, gewinnt ihr. Insgesamt gibt es 48 Monster im Spiel. Alternativ könnt ihr auch ganz klassisch eure Kontrahenten um ihre Pokébälle erleichtern. Auch neu: Per Duell könnt ihr Mitstreitern ihre gekauften Gebiete auch wieder abnehmen.

Amazon-Kunden loben Spielspaß für große und kleine Pokémon-Fans

Das Pokémon-Monopoly steht auf Amazon bei insgesamt 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde lobt die gute Qualität von Figuren, Karten und Spielbrett. Einem anderen Käufer gefällt, dass es dank der angepassten Regeln auch für kleinere Kinder gut verständlich ist. Wer Pokémon liebt, dürfte mit dem Spiel problemlos glücklich werden.

