35 Euro gespart: Wer eine PlayStation 5 hat, sollte jetzt bei Amazon vorbeischauen

Amazon bietet ein tolles Sparangebot für PlayStation-Zocker. Das Bundle aus DualSense-Controller und PSN-Guthaben kostet jetzt deutlich weniger.

Wenn ihr ein neues Spiel für die PlayStation 5 sucht, könnt ihr auf Amazon PSN-Guthaben und einen neuen Controller gleich dazukaufen. Das Bundle mit DualSense-Wireless-Controller und 50 Euro Guthaben für den PS Store kostet für gewöhnlich 129,99 Euro. Aktuell bekommt ihr es für 95,19 Euro. Ihr spart also 34,80 Euro. Es ist unklar, wie lange das Angebot verfügbar ist. (auf Amazon ansehen).

PlayStation DualSense Controller mit PSN-Guthaben Kabelloser PS5-Controller mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern plus 50€ PlayStation Store Guthaben für das deutsche PSN-Konto. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 11:20 Uhr

Für wen lohnt sich das PS5-Bundle bei Amazon?

Für Fans von Couch-Koop, die noch einen Controller für Spieler 2 brauchen

oder wenn euer primärer Controller inzwischen den Geist aufgibt

Für PlayStation-Zocker, die Spiele vor allem digital im PS Store kaufen

Wer den Controller gar nicht gebrauchen kann, profitiert nur wenig

Im Bundle steckt der kabellose DualSense-Controller in der Standardfarbe Weiß. Der Controller für die PlayStation 5 kann mit haptischem Feedback glänzen, wodurch die Aktionen im Spiel vom Controller widergespiegelt werden. Ihr fühlt also beispielsweise den Rückstoß von Waffen. Auch dank der adaptiven Trigger sollt ihr Interaktionen wie das Bremsen im Auto am Controller spüren können.

Das PSN-Guthaben bekommt ihr als Code per E-Mail zugeschickt. Unter „Code einlösen“ könnt ihr euch die 50 Euro dann im PlayStation Store sichern. Voraussetzung ist allerdings ein deutsches PSN-Konto.

Amazon-Kunden loben Preis-Leistungs-Verhältnis

Bei Amazon-Kunden kommt das PlayStation-Angebot gut an. Insgesamt steht das Bundle bei 4,3 von 5 Sternen. Kunden loben vor allem den guten Preis. Für den Controller allein (bei Amazon ansehen) sind schon um die 70 Euro fällig und dazu kommt noch das Guthaben.

Die Käufer weisen weiterhin darauf hin, dass es sich auch als Solo-Spieler lohnen kann, einen zweiten Controller daheimzuhaben. So berichten Kunden, dass sie sich einen neuen DualSense zulegen mussten, da sich Gummi ablöste, der Analogstick kaputt war oder der Controller vom Stick-Drift betroffen war, wodurch er eigenständig störende Eingaben vornimmt.

